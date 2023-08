Neu-Ulm

06:30 Uhr

Die Robotiker vom Neu-Ulmer Lessing-Gymnasium: Fast ganz normale Teenager

Plus Schon seit 15 Jahren tüfteln Jugendliche an der Schule an Robotern. Im Sommer haben zwei ihrer Teams bei der Weltmeisterschaft gewonnen.

Von Florian Lang

Jurij beugt sich über seinen kleinen schwarzen Fußball-Roboter, schließt zwei Drähte zusammen und kurz darauf ist der orange Golfball auf dem Weg ins Tor auf der gegenüberliegenden Seite der eingerahmten Holzplatte. Was auf den ersten Blick vielleicht nicht allzu beeindruckend wirkt, ist das Ergebnis stundenlanger Tüftelei an komplizierter Technik. Mit viel Hingabe und Können schrauben die Jugendlichen der Robotik-AG am Neu-Ulmer Lessing-Gymnasium an ihren Robo-Fußballern und gewannen in diesem Sommer eine Weltmeisterschaft, bei der am Ende nicht nur die Tore zählten.

Seit 15 Jahren gibt es die Robotik-AG am Neu-Ulmer Lessing-Gymnasium

In das Reich der Bastler führt ein langer Gang, gesäumt von Bildern früherer erfolgreicher Robotik-Teams. In der Kellerwerkstatt herrscht eine Art aufgeräumtes Chaos, Drähte hängen an den Wänden, Kabel von der Decke und Werkzeug- und Ersatzteilkisten stapeln sich in den beiden Räumen, wo gerade Platz ist. Vor den Rechnern, an denen die Jugendlichen die Software für die Roboter schreiben, stehen abgewetzte Stühle, das Ambiente pendelt zwischen Jugendtreff und mittelständischem Handwerksbetrieb. Hier flexen, bohren und programmieren Jurij Kunze, Fabian Brune und Mark Krause als Team "Faabs" fast in jeder freien Minute an ihren Fußballern.

