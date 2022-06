Leben statt Leerstand: Die Römervilla in Neu-Ulm wird zum ukrainischen Zentrum

Lokal Seit Jahren steht das historische Gebäude im Glacispark leer, nun hat es die Stadt Neu-Ulm gemietet. Künftig werden dort Ukraine-Flüchtlinge untergebracht und betreut.

Der Dornröschenschlaf der seit Jahren leer stehenden Römervilla im Neu-Ulmer Glacis-Park hat ein Ende: Voraussichtlich Mitte Juni ziehen Geflüchtete aus der Ukraine ein. Allerdings sollen sie dort nicht nur wohnen, die Stadt möchte in dem ehrwürdigen Gebäude eine Begegnungsstätte einrichten, wo die Menschen unter anderem die deutsche Sprache lernen und auch noch etliche andere Betreuungsangebote erhalten können. Am Mittwochvormittag wurde der Mietvertrag unterzeichnet.