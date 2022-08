Die Sanierungsarbeiten in der Memminger Straße sind abgeschlossen

In Neu-Ulm gibt es eine Baustelle weniger. Die Arbeiten in der Memminger Straße sind abgeschlossen.

Nach gut drei Monaten konnten die Sanierungsarbeiten der Memminger Straße im Abschnitt zwischen dem Allgäuer Ring und der Europastraße ( B10) jetzt abgeschlossen werden. Das teilte die Stadt Neu-Ulm mit.

Frischer Belag für Radwege entlang der Memminger Straße in Neu-Ulm

Im Anschluss an die großflächige Sanierung in den vergangenen Wochen und Monaten wurde zuletzt noch als abschließende Maßnahme der Rotbelag auf die Radwege aufgebracht. Die frische Farbe und der neue Belag sollen für mehr Aufmerksamkeit sorgen. So soll die Sicherheit im täglichen Miteinander von Fahrzeugen und Radelnden auf der Strecke verbessert werden. Die Kosten für die gesamte Maßnahme belaufen sich auf rund 325.000 Euro.

Die nun zu Ende gebrachten Arbeiten waren ein Vorgeschmack auf ein deutlich größeres Vorhaben in der Memminger Straße. Die Verkehrsachse soll in den nächsten Jahren komplett neu gestaltet werden. Allerdings erst, wenn die Großbaustelle in der Reuttier Straße fertig ist. Und das wird frühestens Ende 2024 der Fall sein. (AZ)