Nächster TV-Auftritt: Shopping Queen aus Neu-Ulm will Deko Queen werden

Shopping Queen Melanie Traunig aus Jedelhausen greift diese Woche zur Krone der nächsten Vox-Sendung: Guidos Deko Queen.

Guido Maria Kretschmer ist bekannt durch die Styling-Doku Shopping Queen. Nun kommentiert und bewertet er den Shopping- und Umstyle-Wahnsinn der angehenden Deko Queens. Mit dabei diese Woche: Melanie Traunig aus Jedelhausen, die bereits zur Shopping Queen gekürt wurde und mit ihrem Mann die Kochsendung Doppelt kocht besser gewann.

Guido Maria Kretschmer sucht die Deko Queen

Pro Woche vergibt Guido Maria Kretschmer ein Motto und dann müssen fünf Hobby-Deko-Spezialistinnen im Wettbewerb und unter Zeitdruck zeigen, wer das beste Deko-Händchen hat. Melanie Traunig muss sich diese Woche mit dem Motto "Rumble in the Kitchen - Verpasse deiner alten Küche ein modernes Makeover!" auseinandersetzen. Ausgestrahlt wird werktäglich um 16 Uhr, die Folge mit der Jedelhauserin kommt am Donnerstag, 13. Oktober.

Das sind die Regeln:

Was ist erlaubt bei Guidos Deko Queen?

2500 Euro pro Kandidatin Zeit: jeweils acht Stunden an zwei Tagen

Ein von Guido Maria Kretschmer vorgegebenes Objekt muss beim Dekorieren integriert werden. "Die goldenen Drei": Es dürfen nur drei Möbelstücke oder Accessoires aus dem Raum nach dem Umstyling bleiben.



(heo/Quelle: vox.de)