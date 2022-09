Hallenbad geschlossen: Stadt bietet Schwimmkurse für Kinder im Donaubad an

Um Energie zu sparen, bleibt das Neu-Ulmer Hallenbad bis Mitte November zu. Deshalb finden Anfängerkurse nun im Donaubad statt.

Die Stadt Neu-Ulm bietet regelmäßig Anfänger-Schwimmkurse für Kinder an. Die nächsten Schwimmkurse starten am 20. September – mit einer Besonderheit: Da das städtische Bad in der Kantstraße noch bis Mitte November geschlossen bleibt, finden die nächsten Kurse im Donaubad Ulm/Neu-Ulm statt.

„Sobald klar war, dass das Hallenbad im Rahmen des städtischen Maßnahmenprogramms zur Energieeinsparung nach der turnusmäßigen Revision für zwei weitere Monate geschlossen bleibt, hat die Verwaltung versucht, gemeinsam mit dem Donaubad eine Lösung zu finden. Wir freuen uns sehr, dass wir dort Wasserflächen mieten konnten und die nächsten Schwimmkurse für Kinder somit planmäßig noch im September starten können“, erläutert Ralph Seiffert, Leiter des zuständigen Dezernats 4 Bildung, Kultur, Sport und Soziales.

Anmeldungen für die Nichtschwimmer-Kurse erfolgen bei der Stadt Neu-Ulm

Angeboten werden Nichtschwimmer-Kurse für Kinder ab fünf Jahren. Es gibt insgesamt vier Kurse. Jeder Kurs umfasst zehn Termine mit jeweils 45 Minuten und findet zweimal pro Woche, jeweils dienstags und donnerstags, statt. Kurs 1 beginnt um 14 Uhr, Kurs 2 um 15 Uhr, Kurs 3 um 16 Uhr und Kurs 4 um 17 Uhr. Die Kursdauer ist von 20. September bis 20. Oktober. In den Schulferien ist Pause. Die Gebühr beträgt 80 Euro pro Kind. Sie ist beim ersten Termin in bar beim Übungsleiter zu bezahlen.

Anmeldungen sind ab Montag, 12. September, um 10 Uhr per E-Mail an hallenbad@neu-ulm.de mit Angabe folgender Daten möglich: Name und Geburtsdatum des Kindes, Anschrift, Telefonnummer, gewünschter Kurs sowie alternativer Kurstermin. Anmeldungen vor dem genannten Anmeldestart sowie Anmeldungen per Telefon können nicht berücksichtigt werden. Eltern, die sich für einen Kurs anmelden konnten, erhalten innerhalb einer Woche eine Anmeldebestätigung per Mail.

Die nächsten Schwimmkurse sollen nach der Wiedereröffnung des Hallenbads im November wieder im städtischen Bad in der Kantstraße stattfinden. (AZ)