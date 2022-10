Die Stadt Neu-Ulm eröffnet ihre neue Kita "Abenteuerland"

Vier von sechs Krippen- und Kindergartengruppen der neuen Betreuungseinrichtung sind bereits in Betrieb. Gekostet hat die neue Kita 4,8 Millionen Euro.

Im Oktober hat die neue Kindertagesstätte "Abenteuerland" in der Neu-Ulmer Humboldtstraße ihren Betrieb aufgenommen. Es ist die nunmehr neunte städtische Betreuungseinrichtung. Die neue Einrichtung im Baugebiet "Wohnen am Illerpark“ soll den Bedarf an Kindergarten- und Krippenplätzen in den Bereichen Ludwigsfeld, Wiley und südliche Innenstadt decken.

Nach dem Baubeginn am 25. Januar diesen Jahres ging es Schlag auf Schlag. Nach knapp vier Monaten Bauzeit konnte im Mai Richtfest gefeiert werden. Am 5. Oktober zogen die ersten Kinder ein. Vier der insgesamt sechs Krippen- und Kindergartengruppen sind bereits in Betrieb.

Bewerbungen sind über das Kita-Portal der Stadt Neu-Ulm möglich

Das neue Gebäude wurde in zweigeschossiger Holz-Systembauweise in direkter Nähe zur Emil-Schmid-Schule und zur Christoph-Probst-Realschule errichtet. Die neue Einrichtung bietet Platz für 75 Kinder in drei Kindergartengruppen. Darüber hinaus gibt es drei Krippengruppen mit insgesamt bis zu 39 Plätzen. Die Krippenräumlichkeiten sowie die Räume, die gemeinschaftlich genutzt werden, befinden sich im Erdgeschoss. Im Obergeschoss liegen die Räumlichkeiten des Kindergartens. Hinzu kommt eine großzügige Außenspielfläche für die jeweiligen Gruppen. Diese ist aktuell noch nicht fertig. Voraussichtlich im Frühjahr kann diese dann aber genutzt werden. Ein Aufzug macht das Gebäude durchgängig barrierefrei.

Die Baukosten für die Kita Abenteuerland belaufen sich auf 4,8 Millionen Euro. Das Projekt wird durch die Regierung von Schwaben mit Fördermitteln in Höhe von 2,7 Millionen Euro gefördert.

Bewerbungen für Plätze im "Abenteuerland" sind über das Kita-Portal der Stadt Neu-Ulm unter https://kita-elternportal.neu-ulm.de/de/ möglich. (AZ)

