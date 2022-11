Neu-Ulm

06:00 Uhr

Energiekrise und Naturschutz: Neu-Ulm setzt weiter auf Laubbläser – muss das sein?

Im Herbst dröhnen Laubbläser wieder in Gärten und auf Gehwegen. Auch in der Neu-Ulmer Innenstadt kommen sie nach wie vor zum Einsatz.

Plus Wo Blätter von den Bäumen fallen, sind die lärmenden Geräte nicht weit. Warum auch die Beschäftigten des Baubetriebshofs Laubbläser benutzen.

Von Michael Ruddigkeit Artikel anhören Shape

Zuletzt ist es etwas ruhiger geworden. Doch in den vergangenen Wochen waren sie zuverlässige, wenn auch ungeliebte Begleiter des Alltags: die Laubbläser. Ob in Gärten, an der Ulmer Stadtmauer oder in der Ludwigstraße in Neu-Ulm – zuverlässig wirbeln fleißige Männer und Frauen unter dröhnendem Lärm die Hinterlassenschaften von Kastanie & Co durch die Luft. Wobei sich die Frage stellt: Geht das nicht leiser und umweltschonender? Schließlich hat die Stadt Neu-Ulm ein Energiesparprogramm aufgelegt, und Laubbläser werden nun mal mit Benzin oder Strom betrieben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen