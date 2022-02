Neu-Ulm

vor 16 Min.

Die Stadt Neu-Ulm sucht einen Investor für das Ex-Barfüßer-Gelände

Plus Was wird aus dem früheren Offizierskasino und dem Biergarten an der Donau in Neu-Ulm? Mehrere Optionen kommen auf den Prüfstand.

Von Michael Ruddigkeit

Seitdem sich Gastronom Eberhard Riedmüller vor zwei Jahren von seinen Neubauplänen verabschiedet hat, ist die Zukunft des Ex-Barfüßer-Geländes wieder offen. Ein Erhalt des Gebäudes ist nun doch wieder eine Option. Die Freifläche wurde zwei Sommer lang als Pauls Biergarten genutzt. Doch die Stadt sucht nach einer langfristigen Lösung für das gesamte Areal. Klar ist dabei aber: Sie selbst wird es nicht richten können.

