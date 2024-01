Neu-Ulm

vor 17 Min.

Die Stadt will das Donauufer aufwerten – Anwohner haben Bedenken

Die Stadt Neu-Ulm will auch am Maxplatz Sitzgelegenheiten an der Donau schaffen, auf denen Passanten und Passantinnen verweilen und den Blick nach Ulm genießen können.

Plus An drei Stellen sollen in Neu-Ulm Sitzgelegenheiten am Fluss geschaffen werden. Doch manche Bürger sind skeptisch, vor allem am Maxplatz.

Von Stefan Kümmritz

Spötter meinen, das Schönste an Neu-Ulm sei der Blick über die Donau nach Ulm. Doch Neu-Ulm hat sich in den vergangenen Jahren mächtig gemausert und will sich weiter mausern. Auch dadurch, dass die Stadt im Rahmen des europäischen Leader-Projekts „Flusslandschaften in Schwaben erleben 2.0“ das Donauufer auf ihrer Seite aufwertet. An drei Stellen will sie Sitzgelegenheiten schaffen, auf denen die Bürgerinnen und Bürger verweilen, die Aussicht genießen und vielleicht sogar die Füße im Fluss baumeln lassen können. Das gefällt allerdings nicht jedem.

Die Stadt Neu-Ulm macht klar: Donaustrände sind nicht geplant

Geschaffen werden sollen die Zugänge zum Wasser am Maxplatz, am Schwal und verbessert am Jahnufer. Bei einer Bürgerinformation im quasi voll besetzten Johanneshaus stellten Stadtbaudirektor Markus Krämer unterstützt von Alena Didion (Stadtplanung) sowie Ralf Klocke (Projektträger LEW Wasserkraft GmbH) und Wolfgang Häusele (Planer Bauleitungs-Ingenieurbüro TH Plan) die Projekte vor, beantworteten die vielen Fragen der Besucher und Besucherinnen und nahmen sich der diversen Anliegen an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

