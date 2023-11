Neu-Ulm

SWU bauen Carsharing-Flotte in Neu-Ulm aus - diese Standorte sind geplant

Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) vergrößern ihre Carsharing-Flotte in Neu-Ulm. Demnächst steht auch in der Augsburger Straße ein Mietauto.

Plus Demnächst gibt es das Carsharing-Angebot swu2go auch in Offenhausen. Nächstes Jahr sollen fünf weitere Standorte in Neu-Ulm folgen.

Nach der Übergabe eines Elektrofahrzeuges des Typs Renault Zoé 5.0 in Finningen folgt nun die Inbetriebnahme eines weiteren Carsharing-Standortes in der Augsburger Straße in Neu-Ulm. Das teilten die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) mit.

Das sind die Voraussetzungen für die Nutzung von swu2go

Das E-Auto steht ab Mittwoch, 22. November, in Offenhausen (Augsburger Straße 179, gegenüber der St.-Albert-Kirche) zur Verfügung. Eine gültige Fahrerlaubnis und das Mindestalter von 18 Jahren sind die Voraussetzungen für die Buchung. Wer Interesse hat, kann sich online registrieren (swu.de/swu2go) oder schaut im Service-Center der SWU in der Neuen Straße 79 in Ulm vorbei, registriert sich für das System und erhält dann einen Zugang zur Buchungsplattform mit Passwort.

