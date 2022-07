Dieb beleidigt und verletzt Ladendetektive im Baumarkt

Zwei Ladendetektive ertappen einen Dieb. Der will fliehen, verletzt dabei einen der Männer und wird schließlich ausfällig. Die Polizei greift ein.

Ein 43 Jahre alter Mann soll am Freitag zur Mittagszeit versucht haben, einen Duschkopf aus einem Baumarkt in Neu-Ulm zu stehlen. Als zwei Ladendetektive ihn ansprachen und mit in ihr Büro nehmen wollten, wurde er renitent, beleidigend und aggressiv.

Die Detektive hatten den Mann nach Angaben der Polizei dabei beobachtet, wie er einen Duschkopf im Wert von rund 70 Euro in seiner Hose versteckte und im Anschluss den Baumarkt verließ, ohne die Ware zu bezahlen. Als die Ladendetektive den Mann ansprachen und mit in ihr Büro nehmen wollten, wehrte sich der 43-Jährige aktiv und versuchte zu fliehen. Die Detektive verhinderten das. Einer der Ladendetektive wurde dabei leicht an der Hand verletzt. Nach dem erfolglosen Fluchtversuch beleidigte der Mann die beiden mehrmals.

Polizei nimmt mutmaßlichen Ladendieb in Neu-Ulm fest

Als die Polizei den Sachverhalt am Ort des Geschehens aufnahm, fand die Streife ein größeres Messer bei dem 43-Jährigen. Zudem machte der mutmaßliche Dieb zunächst keine Angaben zu seinen Personalien und konnte keinen festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen. Deswegen wurde er vorläufig festgenommen und wird nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Memmingen am Sonntag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. (AZ)