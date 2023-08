Diebe stehlen Zweiräder in Neu-Ulm

Am Dienstag verschwinden in Neu-Ulm ein Pedelec sowie ein Motorroller. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise auf die jeweiligen Diebe geben können.

Am Dienstag haben Diebe in Neu-Ulm Beute gemacht und ein Pedelec sowie einen Motorroller gestohlen. Laut Polizeiangaben, wurde das Pedelec zwischen 12 Uhr und 20.30 Uhr in der Vorwerkstraße entwendet, als es abgesperrt an einem Fahrradständer befestigt war.

Polizei sucht nach Zeugen der Diebstähle in Neu-Ulm

Der Motorroller verschwand zwischen 16.45 Uhr und 19 Uhr von einem Stellplatz in der Egerstraße in Ludwigsfeld. In beiden Fällen bittet die Polizeiinspektion Neu-Ulm Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0731 80130 zu melden. (AZ)