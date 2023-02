Diebstahl am Bahnhof Neu-Ulm: Polizei fahndet aktuell nach Tätern

In der Neu-Ulmer Innenstadt läuft aktuell ein Polizeieinsatz mit mehreren Streifen. Nach einem Diebstahl werden flüchtige Täter gesucht.

Rund um den Bahnhof in Neu-Ulm läuft aktuell ein Polizeieinsatz. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilt, werde nach einem Diebstahl nach den flüchtigen Tätern gefahndet.

Der Vorfall wurde der Polizei am Montag gegen 16.30 Uhr mitgeteilt. Der Diebstahl soll sich nach bisherigen Erkenntnissen in einem Kiosk in der Nähe des Bahnhof und der Ludwigstraße ereignet haben. Ob und wenn ja, was dabei gestohlen wurde, ist unkar. Die Polizei befinde sich derzeit mit mehreren Streifen vor Ort, um erste Ermittlungen aufzunehmen.

Personen vor Ort berichten von einer Gruppe von Jugendlichen, die einen Flüchtigen verfolgt haben. Es soll ein Handy von einem Mädchen gestohlen worden sein. Einer aus dieser Gruppe sagt, man habe den Täter eingeholt und ihn zur Glacis-Galerie zurückgebracht, wo die Polizei zwischenzeitlich schon eingetroffen war. (AZ)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.