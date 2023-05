Diebstahl aus Spind in der Glacis-Galerie: Polizei sucht Zeugen

Zwei Mädchen werden in der Glacis-Galerie in Neu-Ulm bestohlen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Wer hat etwas gesehen?

Von zwei 14-jährigen Mädchen sind am Mittwoch Wertgegenstände aus ihren in einem Spind in der Glacis-Galerie in Neu-Ulm versperrten Rucksäcken gestohlen worden. Die Polizei ermittelt jetzt und sucht Zeugen.

Demnach befanden sich die Mädchen zwischen 13.30 und bis 17.45 Uhr in der Glacis-Galerie. Für diese Zeit versperrten sie ihre Schulrucksäcke in einem öffentlichen Spind. Als die Mädchen ihre Rucksäcke wieder herausnahmen, stellten sie fest, dass der Spind geöffnet, Wertgegenstände aus den Rucksäcken entwendet und der Spind wieder verschlossen wurde.

Der Entwendungsschaden beläuft sich laut Polizei auf circa 100 Euro. Der Täter gilt bislang als unbekannt. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm nahm hierzu die Ermittlungen auf. Zeugen, die sachdienlichen Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731 8013-0 bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm zu melden. (AZ)