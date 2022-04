Diebstahl aus Vereinsheim: Kleidung und Smartphone gestohlen

In der Bootshausstraße in Neu-Ulm sind aus einer Umkleidekabine mehrere Gegenstände gestohlen worden. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Aus einer Umkleidekabine eines Vereinsheims in der Bootshausstraße in Neu-Ulm sind am Montag in der Zeit zwischen 17.30 und 19.30 Uhr mehrere Gestände entwendet worden.

Wie die Polizei berichtet, habe eine bislang unbekannte Person Kleidungsstücke und ein Smartphone gestohlen, während sich die Sportler beim Training befanden. Das Vereinshaus und die Kabinen waren zum Tatzeitpunkt nicht verschlossen.

Der Entwendungsschaden beläuft sich laut Polizei bisher auf über 300 Euro. Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)