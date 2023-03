Diebstahl einer Wasserflasche in Glacis-Galerie mündet in Gewalt

13 Cent kostet ein Getränk, das ein Mann im Einkaufszentrum zu sich nimmt und nicht bezahlt. Mit dem Ladendetektiv hat er nicht gerechnet.

Am Freitagnachmittag wurde der Polizeiinspektion Neu-Ulm ein Ladendiebstahl in der Glacis-Galerie in der Bahnhofstraße mitgeteilt. Ein 20-Jähriger in dem dortigen Lebensmittelmarkt trank im Laden offenbar aus einer Wasserflasche und stellte sie wieder zurück. Er griff zu einem günstigeren Produkt: 13 Cent kostete die Flasche. Doch anstatt zu zahlen, ging er einfach.

Dies wurde jedoch durch einen aufmerksamen Ladendetektiv beobachtet, der den jungen Mann wiederum zur Rede stellte und mit in das Detektivbüro nahm. Dort kam es zwischen Ladendieb und Ladendetektiv jedoch zum Streit, der schlussendlich in einer wechselseitigen Körperverletzung endete. Dabei wurden beide Kontrahenten jedoch nur minimal verletzt, sodass keine akute medizinische Versorgung notwendig war. (AZ)