Neu-Ulm

vor 32 Min.

Diebstahl im Baumarkt: Versteckte Ware im "Drive In" entdeckt

In einem Baumarkt in Neu-Ulm decken Detektive mutmaßliche Ladendiebstähle auf.

Artikel anhören Shape

Ladendetektive entlarven binnen zwei Stunden zwei Diebstähle in einem Baumarkt in Neu-Ulm. In einem Fall wollten zwei Männer versteckte Ware aus dem "Drive In" mitgehen lassen.

In einem Baumarkt in Neu-Ulm ist es am Mittwoch gleich zu zwei Ladendiebstählen gekommen. In beiden Fällen wurden nun Strafverfahren eingeleitet. Wie die Polizei berichtet, beobachtete zunächst eine Ladendetektivin einen 36-Jährigen, wie er in der Elektroabteilung mehrere Artikel der Auslage entnahm und sie in seine Jackentasche steckte. Anschließend wollte er das Geschäft verlassen, ohne die Waren an der Kasse zu bezahlen. Zwei Stunden später wurde die Ladendetektivin zusammen mit einem weiteren Ladendetektiv erneut aufmerksam auf zwei Männer. Sie befuhren zunächst den "Drive In" des Geschäftes und beluden ihr Auto mit Installations- und Baumaterial. Das soll unter anderweitig mitgebrachten Gegenständen versteckt worden sein, heißt es im Polizeibericht. An der Ausfahrtskasse hätten die Diebe daraufhin lediglich Artikel in einem geringen einstelligen Wert bezahlt. Die anderweitigen Waren im unteren dreistelligen Wert seien nicht bezahlt worden. Gegen den 42-Jährigen und den 48-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet. (AZ)

Themen folgen