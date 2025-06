Diebstahl im Donaubad-Freibad: Jugendliche bedienen sich im Kiosk

Vier Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren sollen sich am Montagnachmittag in einem Kühlschrank eines Kiosks in einem Neu-Ulmer Freibad bedient haben. Ihnen wurde ein Hausverbot ausgesprochen.

Der Vorfall wurde der Neu-Ulmer Polizei mitgeteilt. Die Beamten fanden im Zuge ihrer Ermittlungen heraus, dass die vier Jugendlichen über einen Zaun gestiegen waren, um sich in dem dahinterliegenden Getränkekühlschrank zu bedienen. Ein Badegast wurde jedoch darauf aufmerksam und informierte den Bademeister.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen beläuft sich der Beuteschaden laut Polizei auf circa 15 Euro. Alle vier Jugendlichen wurden noch vor Ort, nach Rücksprache mit deren Erziehungsberechtigten, entlassen. Sie mussten ihren Badeaufenthalt vorzeitig mit einem zusätzlich ausgesprochenen Hausverbot beenden. (AZ)