Diebstahl im Paketverteilerzentrum: Mitarbeiter entwendet Smartphones

Sollte sich jemand rund um Neu-Ulm gewundert haben, dass sein bestelltes Smartphone oder die Smartwatch nicht ankam: Das könnte der Grund gewesen sein.

Aus einem Paketverteilerzentrum in der Otto-Hahn-Straße sind nach Angaben der Polizei in den vergangenen Wochen immer wieder Pakete mit hochwertigen Smartphones verschwunden. Der Sicherheitsdienst des Paketunternehmens wurde auf einen 21-jährigen Mitarbeiter aufmerksam, der jeweils zu den "Verlustzeiten" Dienst und auch Zugriff auf die jeweiligen Pakete hatte.

Interne Ermittlungen hätten daraufhin den Verdacht bestätigt. Im Nachgang konnten insgesamt zehn Smartphone- und Smartwatch-Diebstähle aufgeklärt werden. Der Schaden beläuft sich auf mehr als 7000 Euro.

Am Montag durchsuchten Beamte der Polizeiinspektion Neu-Ulm die Wohnung des 21-Jährigen. Diebesgut ließ sich nicht mehr auffinden, so die Polizei. Der Mann habe jedoch die Taten eingeräumt und habe angegeben, dass er die gestohlenen Geräte bereits über eine Internet-Verkaufsplattform veräußert habe. Der 21-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Unterschlagung in zehn Fällen verantworten. (AZ)