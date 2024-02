Neu-Ulm

vor 17 Min.

Diebstahl im Supermarkt: Vier Gurken und zwei Keks-Packungen gestohlen

Weitere Einkäufe soll der Mann an der Kasse an einem Supermarkt in Neu-Ulm zwar bezahlt haben. Nicht aber die Gurken und zwei Keks-Packungen.

Ein 31-Jähriger soll am Mittwoch in einem Supermarkt in der Bahnhofstraße in Neu-Ulm einen Diebstahl begangenen haben. Wie die Polizei mitteilt, konnte ein Mitarbeiter des Supermarktes über die Videoaufzeichnung einen jungen Mann beobachten, der eine Kekspackung aus der Auslage nahm und sie einsteckte. Am Kassenbereich soll jener Mann weitere Einkäufe bezahlt haben, die Kekse aber nicht. Der Mann wurde daher von einem Mitarbeiter angehalten, in der Folge wurde der 31-Jährige durchsucht. Weiteres Diebesgut, unter anderem vier Gurken und eine weitere Kekspackung, wurden aufgefunden. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm wurde hinzugerufen, die ein Strafverfahren wegen des Ladendiebstahls einleitete. (AZ)

