Nach Diebstahl in der Glacis-Galerie: 26-Jähriger sitzt jetzt in Haft

Ein 26-Jähriger wird in der Glacis-Galerie in Neu-Ulm beim Diebstahl erwischt. Der Mann hatte auch ein Küchenmesser sowie eine Rasierklinge dabei.

Bei einem mutmaßlichen Diebstahl ist am Donnerstagabend in der Glacis-Galerie in Neu-Ulm ein 26-Jähriger erwischt worden. Bei dem Mann wurden unter anderem Drogen entdeckt. Inzwischen sitzt er in Untersuchungshaft.

Wie die Polizei mitteilt, wurde ein Mitarbeiter eines Elektrofachgeschäftes auf den 26-Jährigen aufmerksam, weil die Diebstahlsicherung ausgelöst wurde, als der Mann den Laden verließ. Der Verdächtige wurde daraufhin angesprochen. Als der Mitarbeiter in dessen Rucksack nachschaute, entdeckte er zwei elektronische Artikel im Wert von rund 460 Euro. An beiden Artikeln war die Diebstahlsicherung angebracht.

Hinzugerufene Polizeibeamte fanden bei der Durchsuchung des 26-Jährigen zudem ein kleines Küchenmesser sowie eine abgerissene Rasierklinge. Des Weiteren entdeckten sie Rauschgiftutensilien. Die aufgefundenen Gegenstände stellten sie sicher.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen führten die Beamten den Mann am Freitag der Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Memmingen vor, da bei dem Mann Fluchtgefahr besteht und er keinen festen Wohnsitz vorweisen kann. Die Richterin erließ den beantragten Haftbefehl, woraufhin die Beamten den Mann in eine Justizvollzugsanstalt einlieferten. (AZ)