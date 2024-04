Diebstahl in Neu-Ulmer Baumarkt: Waren beim Drive-In versteckt

Ob sich das gelohnt hat? Ganze drei Artikel in Wert von 90 Euro wollten sie wohl von der Kasse vorbeischleusen. Nun haben zwei Ärger mit der Polizei.

Ein Ladendiebstahl hat sich am Montagnachmittag gegen 14 Uhr in einem Neu-Ulmer Baumarkt ereignet. Wie die Polizei mitteilt, konnte ein Ladendetektiv einen Täter dabei beobachten, wie er in der Drive-Zone sein Auto mit mehreren Artikeln belud. Ein zweiter Täter stand unmittelbar daneben und soll die Umgebung beobachtet haben. Als beide anschließend an der Kasse bezahlten, stellte der Detektiv fest, dass drei Artikel nicht bezahlt wurden. Eine hinzugerufene Polizeistreife fand die nicht bezahlten Artikel versteckt unter Decken im Auto vor. Insgesamt entstand ein Entwendungsschaden von 90 Euro. Gegen die zwei Männer im Alter von 30 und 41 Jahren leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls ein. (AZ)