Diebstahl in Pfuhler Supermarkt: Mann greift in Kasse und flüchtet

In Pfuhl ist in einem Supermarkt Geld aus einer Kasse gestohlen worden. Mit einer groben Beschreibung des Täters hofft die Polizei nun auf Hinweise von Zeugen.

In einem Supermarkt im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl hat am Mittwochvormittag ein bislang unbekannter Mann Bargeld aus einer Kasse gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, stellt sich der Mann an der Kasse an und bezahlte dort ein Getränk. Als die Kassiererin die Kasse öffnete, griff der Täter hinein und entnahm das Bargeld.

Die Kassiererin konnte den Beschuldigten zwar noch kurzfristig festhalten. Der aber konnte aus dem Griff befreien und flüchtete zu Fuß. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, 1,85 Meter groß, schlank und braune Haare. Er trug einen rostbraunen Kaputzenpulli.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die hierzu entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)