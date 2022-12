Neu-Ulm

vor 17 Min.

Yvonne Gienger ist fast blind – und arbeitet trotzdem als Verkäuferin

Plus Die 31-Jährige hat nur noch ein Sehvermögen von einem halben Prozent. Doch sie lässt sich nicht unterkriegen. Ihr Job ist ihr dabei unheimlich wichtig.

Von Stefan Kümmritz

Yvonne Gienger huscht durch die Gänge der Neu-Ulmer Ernsting's-Family-Filiale, geht zielgerichtet zum Büro im hinteren Teil des Ladens, kehrt gleich zurück, um an der Kasse eine Kundin zu bedienen. Was zumindest Neukunden nicht wissen: Die 31-jährige Verkäuferin, die sich so flott und selbstsicher um die Kundschaft kümmert, ist fast blind. "Auf dem rechten Auge bin ich komplett blind, auf dem linken beträgt mein Sehvermögen noch ein halbes Prozent", erklärt sie. "Auch die Ärzte wissen nicht, woher es kommt. Mein Krankheitsbild hat sich in den vergangenen Monaten weiter verschlechtert, es wird wohl nichts mehr werden."

