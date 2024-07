Neu-Ulmerin feiert 100. Geburtstag: Sie ist noch immer sehr umtriebig

Elisabeth Eckhardt aus Neu-Ulm hat jüngst ihren 100. Geburtstag gefeiert. Zu den Gratulanten gehörte auch Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger. Sie überbrachte der Jubilarin Blumen, Geschenke und die herzlichsten Glückwünsche der Stadt.

Elisabeth Eckhardt ist in Ehingen geboren und lebte zunächst in Ulm, wo ihre Eltern ein Lebensmittelgeschäft betrieben haben. Bereits in jungen Jahren half sie im elterlichen Betrieb mit, trug Milch und Butter aus. Später absolvierte sie eine Lehre in der Textilbranche, arbeitete beim Reichsarbeitsdienst und wurde während des 2. Weltkriegs zur Büroarbeit bei der Firma Wieland verpflichtet. Im Anschluss hieran wechselte sie wieder in das elterliche Geschäft.

100. Geburstag in Neu-Ulm: OB Albsteiger kommt

1946 lernte Elisabeth Eckhardt ihren Mann Alfred kennen. Nach der Hochzeit zogen sie zunächst zu seiner Familie nach Gerhausen und 1965 auf den Ulmer Kuhberg. Zehn Jahre später kauften sie schließlich die Eigentumswohnung in Ludwigsfeld, in der Elisabeth Eckhardt bis heute noch lebt. Gemeinsam mit ihrem Mann Alfred verbrachte sie 52 glückliche Ehejahre. Aus ihrer gemeinsamen Ehe gingen eine Tochter, eine Enkelin und eine Urenkelin hervor.

Mittlerweile wohnt auch die Enkelin mit der Urenkelin in der Wohnung von Elisabeth Eckhardt. Das hält jung, denn auch mit 100 Jahren ist Elisabeth Eckhardt noch immer sehr umtriebig und erfreut sich bester Gesundheit. Besonders zu schätzen weiß sie den großen Zusammenhalt in der Familie. Schließlich ist es nicht selbstverständlich, dass auch ihre Tochter in unmittelbarer Nähe wohnt und sie unterstützen kann. Der Ehrentag war am vergangenen Samstag, 13. Juli. (AZ)