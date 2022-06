Diese neuen Rutschen bekommt das Donaubad in Neu-Ulm

Eine Sanierung der drei alten Rutschen lohnte sich nicht mehr, nun gibt es erste Informationen zur neuen Anlage im Donaubad in Neu-Ulm. Fans dürfen sich freuen.

Das Donaubad in Neu-Ulm bekommt vier neue Rutschen, sie sollen die drei alten ersetzen. Details sind noch geheim, doch Rutschen-Fans werden wohl auf ihre Kosten kommen. Einen der Höhepunkte haben die Verantwortlichen schon verraten: In einer der Rutschen können sogar drei Personen wie in einem Wettkampf gegeneinander rutschen – mit Zeitmessung. Was noch bekannt ist.

Seit vielen Jahren haben die drei alten Rutschen etlichen Kindern und Erwachsenen Freude bereitet: der Crazy River (die Rutsche mit den Reifen), die Black Hole (die orangefarbene) sowie die blaue Erlebnisrutsche waren im weiten Umkreis einzigartig. Jetzt werden sie durch vier neue, moderne und spektakuläre Rutschen ersetzt. "Künftig wollen wir die Attraktivität des größten Erlebnisbads der Region mit dem Neubau der Rutschen nochmals steigern und für das Freizeitangebot in der Region ein weiteres Highlight setzen", sagt Geschäftsführerin Sabine Gauß.

Vier neue Rutschen mit moderner Technik für das Donaubad in Neu-Ulm

Die alten Rutschen, seit 1998 in Betrieb, waren in die Jahre gekommen und eine Sanierung lohnte sich nicht mehr, zumal sich die Branche rund um das Thema Rutschen enorm weiterentwickelt hat. "Das gilt insgesamt für die Bauart, für die Technik oder auch für die spektakulären Effekte in den Rutschen", sagt Donaubad-Marketingleiter Martin Paul. Höhepunkt aus Sicht von Fachleuten ist unter anderem eine Wettkampfrutsche mit drei Bahnen, Zeitmessung inklusive.

Ein passender Name für die jeweilige Rutsche wird derzeit noch gesucht. Fest steht schon der Termin für den ersten Rutschen-Spaß: Im November 2022 sollen sie an den Start gehen. Da die alten Rutschen bereits abgebaut wurden, steht den Donaubad-Gästen bis dahin keine der großen Wasserrutschen zur Verfügung. "Aber das Warten lohnt sich", ist sich Marketingleiter Paul sicher.

Die Rutschen im Einzelnen:

Wettkampfrutsche: Start mit Countdown und Ampelanlage, drei Rutschende gleichzeitig im Wettkampf durch die 120 Meter lange Rutsche, im Ziel Monitor mit Angabe der gerutschten Zeit und erreichten Platzierung.

Start mit Countdown und Ampelanlage, drei Rutschende gleichzeitig im Wettkampf durch die 120 Meter lange Rutsche, im Ziel Monitor mit Angabe der gerutschten Zeit und erreichten Platzierung. Reifenrutsche 1: Am Start kann aus vier Effekt-Programmen ausgewählt werden, die vielen Licht- und Soundeffekte werden je nach Thema angesteuert. In der 131 Meter langen Bahn rutscht man auf Reifen an vier Fake-Elementen vorbei. Für Nervenkitzel soll ein liegender Kegel sorgen, durch den durchgerutscht werden muss.

Am Start kann aus vier Effekt-Programmen ausgewählt werden, die vielen Licht- und Soundeffekte werden je nach Thema angesteuert. In der 131 Meter langen Bahn rutscht man auf an vier Fake-Elementen vorbei. Für Nervenkitzel soll ein liegender Kegel sorgen, durch den durchgerutscht werden muss. Turborutsche: An einer Stange hängend, geht es nach einem äußerst steilen Start durch die 91 Meter lange Röhre. Diese ist gespickt mit außergewöhnlichen Lichteffekten. Und es gibt eine Zeitmessung mit Bestenlisten.

An einer Stange hängend, geht es nach einem äußerst steilen Start durch die 91 Meter lange Röhre. Diese ist gespickt mit außergewöhnlichen Lichteffekten. Und es gibt eine Zeitmessung mit Bestenlisten. Reifenrutsche 2: Das ist die bunte Familienrutsche, auf der mit Einzel- und Doppelreifen gerutscht werden kann. Die Rutsche ist 2,5 Meter breit und hat eine Bahnlänge von 84 Metern.

Die neue Rutschen-Anlage ist bereits jetzt so vorbereitet, dass sie in den kommenden Jahren um zwei weitere auf sechs Rutschen erweitert werden kann. Die Investition in die Generalsanierung samt Aufwertung der Rutschen-Anlage beträgt rund 3,5 Millionen Euro, sie wird vom Bund gefördert. (AZ)