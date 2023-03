Diese Rache-Tournee am Theater Neu-Ulm ist brillant

Plus Die schwarze Komödie "Der Lawinenauslöser" ist ganz neu – und sehenswert. Zuschauer erleben am Theater Neu-Ulm zwei Stunden mit Tiefgang und skurrilem Humor.

Erst im Januar 2023 wurde die rabenschwarze Psycho-Thriller-Komödie "Der Lawinenauslöser" der bekannten polnischen Autorin Anna Burzynska in Salzburg uraufgeführt. Nun sind die beiden Schauspieler Judith Brandstätter und Jurek Milewski, denen die Theaterwissenschaftlerin das Stück auf den Leib schrieb, bereits im Theater Neu-Ulm engagiert. "Der Lawinenauslöser" geht vielschichtig ein Beziehungsgeflecht an, in dem ein Mann seit Kindertagen von einer ihn zurückweisenden Frau besessen ist. Seine Rache geht unter die Haut.

Ihr Mann Karl sei vor einer Geschlechtsumwandlung seine Ex-Frau Karoline gewesen, knallt Jurek Judith hin. Dann geht das Licht an – Pause. Wie? Die erste Halbzeit vorbei? Das Publikum kann es durch die Bank nicht fassen. Es scheinen nur Minuten vergangen, seit "Der Lawinenauslöser" begann. Noch nie hat sie im Theater eine erste Hälfte eines Stückes erlebt, die derart packend ist, sagt eine Zuschauerin im Hinausgehen ins Foyer. Was läuft da ab? Judith hat sich fein gemacht und lecker gekocht, um am Abend mit ihrem Ehemann, einem Politiker, der gerade von einer Dienstreise nach Island zurückkehren soll, ihren Hochzeitstag zu feiern. Der Schlüssel dreht sich im Türschloss. Doch nicht Karl kommt, sondern ein Fremder. Ein Fremder, der sich vollkommen Judiths Leben bemächtigt. Er kennt jedes Detail ihres Daseins, jede Gewohnheit. Er muss sie endlos lang observiert haben, weiß nicht nur vom Ferienhaus und der Jacht, nein, er weiß auch, dass Judith ein herzförmiges Muttermal auf dem Po hat und einen heimlichen Lover, dass sie den Gecko der Nachbarn füttert, während die im Skiurlaub sind. Der Fremde ist auf unheimliche Weise sexuell anzüglich – und er hat eine Pistole dabei, die er auf Judith richtet, um zynisch mit "zusätzlicher Motivation" klarzumachen, wer hier das Sagen hat und wer gehorcht.

"Der Lawinenauslöser" am Theater Neu-Ulm ist herausragend gut

Judith erkennt den Mann ihr gegenüber zunächst nicht: Es ist jener Jurek, der als ungefähr zwölf- oder 13-jähriger tollpatschiger Junge in ihre Klasse kam. Unschön anzusehen, ungeschickt und mit dicker Brille wurde der "umgekehrte Schönling" sofort das Opfer aller in der Klasse, besonders der Mädchen. Die von ihm angehimmelte Judith, Klassenbeste und früh mit attraktiven weiblichen Formen ausgestattet, hat beim Mobbing kräftig mitgemacht, trampelte auf seinen schwärmerischen Gefühlen mit Wonne herum und scherte sich nicht darum, wie weh sie dem Jungen tat. Dass Jurek nach der Schule Gerichtsvollzieher wurde, wen könnte es wundern? Mit Judith hat Jurek im Leben eine besonders dicke Rechnung offen, und er kommt nun, diese Schulden einzutreiben. Besitzergreifend kommt er, Judith isolierend, mit Besessenheit fordernd. Die Geschichten seiner Rache an anderen Klassenkameradinnen, die er erzählt, sind wild – und Judith soll sein Dessert sein, der Abschluss seiner Vergeltungstournee.

Das alles klingt psychologisch absolut nachvollziehbar und aktuell und so gar nicht nach Komödie. Wäre da nicht ein besonderer Humor, der den Zuschauenden immer wieder das Lachen im Hals stecken bleiben lässt – und der das Publikum eben doch dazu bringt, geradeheraus zu lachen. Das liegt zu einem großen Teil an Jurek Milewskis herrlich komischen Talent zur Übertreibung seines Losertums, sein Auftritt als einer der Chippendales ist zum Kringeln. Das liegt zum anderen auch an den Wortspielen und verblüffenden Wendungen, die Anna Burzynska formuliert. Jurek habe zehn Dioptrien, sagt er. Da falle es leicht, sich im Spiegel in die Augen zu schauen. Klug ist die Lichtführung von Jurij Diez: Immer, wenn Judith zum Publikum spricht, wird die Bühne dunkler. Dann wieder liegt der Fokus allein auf dem psychologischen Gegeneinander beider – denn die zunächst eingeschüchterte Judith hat in ihrer Seele nichts verloren von den kleinen fiesen Täuschungsspielchen, die sie schon als Schülerin hervorragend beherrschte.

Sieben weitere Aufführungen mit Judith Brandstätter und Jurek Milewski

Am Ende sind alle Schulden beglichen. Wie es weitergeht im Leben beider Protagonisten, ist der Fantasie überlassen. Jedenfalls – auf die gleiche Weise wie bisher werden weder Judith noch Jurek ihr Leben fortsetzen können. Dafür ist zu viel passiert. Was genau, das sei hier nicht verraten. Jedenfalls: Was auf der Bühne geschieht in den knapp zwei Stunden des Stückes, ist einfach großartig, und es hat Tiefgang, der das Publikum gerade deshalb so in seinen Bann zieht, weil er in skurrilen Humor eingebettet ist.

Die nächsten Aufführungen finden am 31. März, am 1., 2. und 4. April und täglich vom 21. bis 23. April statt.