Dieseldiebstahl auf Firmengelände in Neu-Ulm mündet in Schlägerei

Ein Mann will auf dem Gelände einer Neu-Ulmer Spedition seinen eigenen Arbeitgeber bestehlen. Ein Kollege beobachtet dies und wird sauer.

Um die eigene Tankrechnung zu vermindern, hat ein 22-Jähriger laut Polizei in der Nacht zum Samstag in Neu-Ulm etwa 20 Liter Diesel gestohlen – und zwar auf dem Firmengelände des eigenen Arbeitgebers. Ein anderer Mitarbeiter des Unternehmens beobachtete dies jedoch. So entbrannte ein Streit zwischen den Arbeitskollegen. Der wurde bald handfest.

Die Neu-Ulmer Polizei ermittelt wegen Diebstahls und Körperverletzung

Der mutmaßliche Dieb und sein 27-jähriger Kontrahent verabreichten sich nach Angaben der Polizei mehrere Faustschläge und diverse Fußtritte. Beide wurden bei der körperlichen Auseinandersetzung leicht verletzt und mussten durch den Rettungsdienst in nahegelegene Krankenhäuser gebracht werden.

Wie sich während der Anzeigenaufnahme durch die Polizeibeamten herausstellte, unterhielten die beiden Männer bislang eine Fahrgemeinschaft. Inwieweit diese weiteren Bestand hat, wollten die Leichtverletzten nicht kommentieren. Die Neu-Ulmer Polizei ermittelt wegen Diebstahls und Körperverletzung. (AZ)