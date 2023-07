Dietrich Theater-Betreiber hat keine Angst vor Netflix und Co

Plus Aus der Pandemie und ihren Lockdowns zieht der Betreiber des Neu-Ulmer Dietrich Theaters eine positive Erkenntnis. Nun hat er den Traumpalast in Biberach übernommen.

Verlischt die viel beschworene Magie des Kinos? Schaut man auf die Besucherzahlen, könnte die Antwort durchaus "Ja" lauten. Da ist in den vergangenen Jahren ein deutlicher Abwärtstrend erkennbar. Andererseits vollbrachte Kino jüngst wieder ein wahrhaftiges Zauberstück und verkehrte "Barbie" vom feministischen Hassobjekt zur feministischen Ikone. Und auch ein Neu-Ulmer Kinobetreiber glaubt nicht an die schwindende Zauberkraft der Lichtspielhäuser. Er geht stattdessen auf Expansionskurs.

Die Sailer GbR betrieb bisher in Neu-Ulm das Dietrich Theater mit 2200 Sitzen sowie in Ulm die drei kleinen Arthaus-Kinos Mephisto, Obscura und Lichtburg. Nun gehört auch der Traumpalast Biberach mit seinen knapp 1300 Sitzen - jetzt unter dem neuen Namen Cineplex Biberach - zur Firma von Roland und Roman Sailer. Vergangenen Freitag erfolgte dort die Neueröffnung.