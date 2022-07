Diskussion um Bahntrassen: Die Pfuhler stellen sich vor ihr Ried

Lokal Manchem gilt der Neubau der Bahnstrecke als Jahrhundertprojekt, andere sehen eine Gefahr für die Umwelt. Wie zwei Bahnmitarbeiter sich den Fragen in Pfuhl stellen.

Wenn es um das künftige Bahnprojekt Ulm–Augsburg geht, sind sich die Mitglieder des CSU-Ortsverbands Pfuhl einig, dass keine neue Trasse durchs Pfuhler Ried führen soll. Das war das Ergebnis der Diskussion im Anschluss an eine Präsentation des Projekts durch die DB Netze am Dienstagabend im Pfuhler Museumsstadel.