Diskussion um Linie 5: Der Neu-Ulmer Stadtrat hat eine Entscheidung getroffen

Es gab viele Wortmeldungen und einen großen Diskussionsbedarf in der Sitzung des Neu-Ulmer Stadtrats am Mittwoch. Sogar ein Ratsbegehren wurde ins Spiel gebracht. Am Ende stimmten die Stadträte für eine Kompromisslösung.

Dominik Prandl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

CSU Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis