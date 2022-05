Disneyhits lassen Emotionen in der Ratiopharm-Arena hochkochen

Die Filme aus dem Hause Disney liefern seit Jahrzehnten zuverlässig Soundtracks, die im Ohr bleiben. Einige von ihnen waren nun in der Ratiopharm-Arena zu hören.

Mit den zauberhaften Geschichten über die wahre Liebe, der echten Freundschaft oder von erfüllten Träumen hat Walt Disney und seine kreativen Nachfolger bereits mehrere Generationen begeistert. Jetzt wurde eine Auswahl der legendären Filme auf die Bühne gebracht. Dass hier die großen Emotionen fester Bestandteil der Show sind, mag keine Überraschung sein. Doch gleich zu Beginn des Konzertes, als das Hollywood-Sound-Orchester aus dem Ukrainischen Odessa vorgestellt wurde, erhoben sich die rund 1000 Besucher ausnahmslos von ihren Sitzen und begrüßten die jungen Musiker mit lang anhaltendem Applaus.

Mit Disney vom Orient bis zu den schottischen Highlands

„Dreams come True“ lautete das Motto des Abends in der Neu-Ulmer Ratiopharm Arena. Und so bekamen die Zuschauer auch gleich den Titelsong aus „The greatest Showman" zu hören. Vom Show Zirkus in den Orient führte die musikalische Reise zu "Aladin" und weiter über den großen Teich zu "Küss den Frosch" nach New Orleans in das Herz des Blues und Jazz. Mit dem Song "I will touch the Sky" entführte das Musical "Merida" die Besucher in die Schottischen Highlands.

Wie hochkarätig das Ensemble des Hollywood-Sound-Orchesters ist, zeigten Enrico De Pieri und Roberta Valentini. Die beiden Sänger wurden von Phil Collins persönlich als Besetzungen mehrfach ausgewählt. Im rund zweistündigen Reigen der cineastischen Evergreens durften selbstverständlich auch die tragische "Ariel", die charmante Eiskönigin und Donald Duck als einer der Urväter des Zeichentricks, nicht fehlen. Ein Programm also, bei dem Disney Fans auf ihre Kosten kamen.