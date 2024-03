Neu-Ulm

Dodokay in Neu-Ulm: Die Schurken schwätzen kein schwäbisch

So schaut's aus: Dominik Kuhn alias Dodokay schwäbelt sich in Neu-Ulm durch sein Jubiläumsprogramm.

Plus Schwaben-Comedian Dodokay hat es mit seinen Mundart-Synchronisationen von Filmen zu Ruhm gebracht. In Neu-Ulm trifft er auf ein sehr gemischtes Publikum.

Von Ronald Hinzpeter

Das muss man erst mal hinbekommen, Barack Obama, den Popstar unter den amerikanischen Präsidenten, in einer Sprache reden zu lassen, die den meisten Deutschen kalte Schauer über den Buckel jagt: schwäbisch. Doch das kleine Filmchen von 2009, das Obama bei seinem Auftritt vor einer gewaltigen Menschenmenge in Berlin zeigt, ist Kult – einfach, weil es großartig gemacht ist. Dominik Kuhn alias Dodokay legte damals dem politischen Hoffnungsträger eine herrlich banale Rede in den Mund, in der er sich auf der "Eigentümerversammlung des Wohnblocks Wilhelmstraße 48" über rostige, dreckige Fahrräder im Hausflur aufregt – in Klartext-Schwäbisch. Man muss nicht zwischen Lech und Neckar groß geworden sein, um das komisch zu finden. Auf Youtube ging der kurze Schnipsel ab wie Butterbrezeln zum Nulltarif.

Dodokay rehabilitiert den schwäbischen Dialekt

Mit solchen und vielen anderen schwäbisch synchronisierten oder besser verballhornten Filmschnipseln auf dieser Internet-Plattform hat Dominik Kuhn für die Rehabilitierung dieses gerne belächelten süddeutschen Dialekts mehr getan als so manche württembergische Image-Kampagne – auf bayerischer Seite gibt es Vergleichbares ohnehin nicht. Mittlerweile belässt es Dodakay nicht nur dabei, Filme, Serien oder die Nachrichten mundartlich zu "verbessern", sondern zieht seit zehn Jahren als Schwaben-Comedian durch die Lande, oder besser durch "The Länd" und angrenzende außermärkische Gebiete.

