Donaubad beendet Freibad-Saison: Droht eine Schließung wegen Energiekrise?

Lokal Das Freibad im Neu-Ulmer Donaubad schließt zum Wochenende. Das Hallenbad in Offenhausen bleibt wegen Sparmaßnahmen geschlossen, droht das auch dem Freizeitbad?

Das Donaubad in Neu-Ulm beendet am Wochenende die Freibad-Saison. Am Sonntag wird der Außenbereich das letzte Mal in diesem Jahr geöffnet sein. Zwar hätte das Bad bei entsprechender Wetterlage noch eine Woche länger den Betrieb aufrechterhalten können. Angesichts der widrigen Wetterprognosen ist jetzt schon Schluss. "Indirekt" hat es auch mit der Energiekrise zu tun, erläutert Donaubad-Geschäftsführer Jochen Weis. Droht dem Donaubad wie dem Hallenbad in Offenhausen eine längere Schließung?

