Donaubad: Die Freibad-Saison in Neu-Ulm startet heuer besonders früh

Das Neu-Ulmer Freibad öffnet bereits am Sonntag, 1. Mai. Im Erlebnisbad werden demnächst die alten Rutschen abgerissen und durch neue ersetzt.

Die Freibadsaison im Donaubad beginnt heuer so früh wie nie. Bereits am Sonntag, 1. Mai, öffnen diesmal die Türen und Becken der Freizeiteinrichtung an der Wiblinger Straße. „Die Vorbereitungsarbeiten laufen auf Hochtouren, da können wir in diesem Jahr ruhig früher in die Saison starten“, sagt Geschäftsführer Jochen Weis. Im großen 50-Meter-Schwimmbecken und dem Außenbecken mit Strömungskanal sowie dem Sprungbecken können die Besucherinnen und Besucher sich austoben. Für die Kleinen gibt es wie gewohnt den großen Kleinkinderbereich mit Planschbecken vor der Felsenkulisse.

„Der frühe Start in die Freibadsaison hängt auch mit der Schließzeit des Erlebnisbads inklusive Sauna zusammen, um die jährlich nötigen Revisionsarbeiten durchzuführen und die drei großen Rutschbahnen abzureißen“, unterstreicht Weis. Diese werden nämlich durch neue Rutschen ersetzt. Die Schließzeit soll nach jetzigem Stand ebenfalls Anfang Mai erfolgen und wird dann etwa einen Monat dauern. Das ist wiederum die Chance, die bisherigen Rutschen nochmals ausgiebig zu nutzen.

Die Rutschen im Schwimmbad gab es bereits im früheren Atlantis

Seit 1998 – noch zu Zeiten des Donaubad-Vorgängers Atlantis – waren die drei Rutschen in Betrieb und haben unzähligen Kindern, aber auch vielen Erwachsenen Freude bereitet: der Crazy River (die Rutsche mit den Reifen), die Black Hole (die orangefarbene) sowie die blaue Erlebnisrutsche waren im weiten Umkreis bekannt. „Jetzt aber sind die Rutschen in die Jahre gekommen und eine Sanierung lohnt sich kaum, zumal sich die Branche rund um das Thema „Rutschen“ enorm weiterentwickelt hat, sei es bei der Bauart, der Technik oder auch bei den Effekten“, sagt Marketingleiter Martin Paul. Deshalb würden ganz neue, spektakuläre Rutschen gebaut.

„Wir wollen derzeit noch nicht zu viel verraten“, unterstreicht Jochen Weis, „aber wir wollen die Attraktivität des größten Erlebnisbads der Region nochmals steigern und für die Freizeitregion ein weiteres Aushängeschild bieten". Letzter Rutschen-Tag ist Dienstag, 19. April. Am Tag darauf beginnt der Abriss. Die neuen Rutschen sollen zum Beginn der Wintersaison fertig sein. (AZ)