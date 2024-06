Donaubad schließt im Juli teilweise wegen Wartungsarbeiten

In der Neu-Ulmer Freizeiteinrichtung sind das Erlebnisbad und die Sauna von 1. bis 19. Juli geschlossen. Das Freibad hat weiterhin auf.

Wie jedes Jahr gibt es in Erlebnisbad und Saunabereich des Donaubads in Neu-Ulm eine turnusgemäße Schließzeit. In diesem Jahr allerdings nicht im Mai, sondern im Juli, genauer von Montag, 1. Juli, bis einschließlich Freitag, 19. Juli. Das Freibad wird geöffnet bleiben.

"Wir konnten dieses Jahr die Schließzeit auf den Juli legen, was große Vorteile im Vergleich zum Mai hat", sagt Geschäftsführer Jochen Weis. "Denn im Juli sind deutlich weniger Gäste im Erlebnisbad und in der Sauna als im Mai." Die Gäste besuchen zu dieser Zeit lieber das Freibad, das regulär geöffnet bleiben wird. Während der Schließzeit im Erlebnisbad werden Reinigungs-, Wartungs- sowie Reparaturarbeiten erledigt. Nach Aussage der Geschäftsführung wird es auch mehrere kleinere Umbauten geben, viele davon jedoch im Bereich der Technik und somit für die Gäste nicht sichtbar.

Im Donaubad bleiben auch das Bistro und die Eisdiele geschlossen

"Nach den Großbaustellen in den vergangenen Jahren, dem Umbau der Rutschenanlage und der Sanierung des Daches, sind wir froh, dass wir in diesem Jahr keine solche zusätzliche Maßnahme durchführen müssen", ergänzt Weis. Das Bistro Stadt-Rand, die Eisdiele Danubio und das Service-Center müssen in der kommenden Zeit ebenfalls geschlossen bleiben, weil hier der komplette Bodenbelag erneuert werden muss. Zur Überbrückung wird während der Schließzeit ein Sommer-Kiosk vor der Eissporthalle betrieben, und für die Gäste mit Wohnmobil zieht das Service-Center in den Eingangsbereich der Eissporthalle um. Beide Bereiche werden täglich geöffnet haben. (AZ)