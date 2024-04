Donaucenter: Eigentümer im Neu-Ulmer Koloss verklagen Hausverwalter

Plus Weil die Donaucenter-Hausverwaltung Gefahren durch Legionellen und versäumten Brandschutz seit Jahren ignoriere, flatterte nun eine Strafanzeige auf den Schreibtisch der Polizei in Neu-Ulm.

Wer sich mit Ali Dabanli, Harald Ruess und Egon Gross über die Problemlagen im Neu-Ulmer Donaucenter unterhält, merkt schnell, dass sie gut vorbereitet sind: Eine Fülle von Videos, Gutachten und Anträgen zeigt, wie groß und vielfältig die Problemlage in der größten Immobilie im Landkreis Neu-Ulm ist. Es ist nicht das erste Mal, dass der Hausmeister und andere Miteigentümer die Finger in offene Wunden legen. Neu ist allerdings eine Strafanzeige. Gegen den Geschäftsführer eines Unternehmens, das sich selbst zum Ziel gesetzt hat "Deutschlands beste unabhängige Hausverwaltung" zu werden.

Die Anzeige richtet sich gegen den Hausverwalter und Verwaltungsbeiräte des zwischen 1971 und 1974 erbauten Donaucenters. Aus der Sicht von Dabanli und anderen Eigentümerinnen und Eigentümern, für die er spricht, bestehe der dringende Tatverdacht, dass die Hausverwaltung trotz Kenntnis der Problematik gefährliche Bakterien in den Leitungen, Legionellen, ignoriere. Mit hinter der Anzeige steckt auch eine aktuelle Verwaltungsbeirätin.