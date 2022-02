Donaurallye in der Stadtbücherei Neu-Ulm: Spielerisch den Fluss erkunden

Zum zehnten Mal veranstaltet das Donaubüro Ulm/Neu-Ulm eine Donaurallye. Was Schüler und Schülerinnen dabei in der Stadtbücherei Neu-Ulm erleben können.

"Europa to go", das verspricht das Donaubüro Ulm/ Neu-Ulm mit seiner interaktiven Donaurallye 2022. Mit allen Sinnen die zehn Donauländer entdecken, das ist das Motiv der Aktion: Auch 2022 soll die Donaurallye wieder vielen Kindern aus Ulm und Neu-Ulm einen spielerischen Zugang zur Donau anbieten. "Die Rallye will das Interesse der Kinder am Donauraum wecken und seine Vielfältigkeit aufzeigen", erklärt das Donaubüro in der offiziellen Ankündigung des Events.

Vom 22. bis 25. Februar findet die Donaurallye 2022 statt

Zum zehnten Mal organisiert das Donaubüro Ulm/Neu-Ulm die Rallye, dabei arbeitet das Büroteam mit der Stadtbücherei Neu-Ulm zusammen. Diesmal findet die Aktion vom 22. Februar bis zum 25. Februar auch in der Stadtbücherei, in der Steubenstraße 19, statt. "Sechsten Klassen aller Schultypen soll vermittelt werden, dass die Donau längst nicht nur ein fließender Fluss ist. Sie ist ein verbindendes Element zwischen der Bevölkerung ihrer zehn Anrainerstaaten", so erklärt das Donaubüro das Ziel dieser Rallye. Die Botschaft: "Hinter der Donau verbirgt sich eine internationale Vielseitigkeit."

An fünf Aktiv-Stationen die Länder der Donau kennenlernen

Jedes der zehn Donauländer, von Deutschland bis zur Ukraine, hat seine Geschichte, seine verschiedenen Spezialitäten und unterschiedliche Bräuche, jedoch gibt es auch allerhand Gemeinsamkeiten. Mit der Teilnahme an der Donaurallye haben die Schüler und Schülerinnen die Möglichkeit, an fünf Aktiv-Stationen, die einzelnen Donauländer zu erforschen und so ein Bewusstsein für die Vielseitigkeit dieser Kulturen zu entwickeln. (AZ)

