Ulm/Neu-Ulm

vor 25 Min.

Gesperrter Donausteg: Eröffnung zum Schwörwochenende soll klappen

Von Oliver Helmstädter Artikel anhören Shape

Während in Ulm die Polizei die Absperrung der Fiedrichsaubrücke aufgegeben hat, wird in Neu-Ulm noch gesichert. Ab Mittwoch wird so oder so hier gearbeitet.

Themen folgen