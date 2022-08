Donuts, Schokofrüchte, Bershka: Neue Geschäfte eröffnen in Glacis-Galerie

Vier neue Geschäfte eröffnen in der Neu-Ulmer Glacis-Galerie. Auf Bershka freut sich die Center-Leitung ganz besonders. Ab wann dort geshoppt werden kann.

In der Neu-Ulmer Glacis-Galerie haben und werden demnächst neue Geschäfte eröffnen. Darüber informiert Serge Micarelli, Center-Manager des Einkaufszentrums, am Freitag in einer Mitteilung. Die Sortimentsvielfalt werde rund um die Themen Genuss und Beauty um weitere Angebote erweitert, heißt es.

Seit dem 3. August ist das Konzept "Danilas Chocobar" eröffnet. Kundinnen und Kunden dürfen sich an einer Vielzahl von Leckereien erfreuen. Die Süßspeisenpalette reicht von Schokolade mit Crêpes, Waffeln, Choco-Döner bis hin zu Schokofrüchten und vieles mehr.

Kommende Woche, zum 1. September, zieht der weltweit bekannte Donuts-Spezialist und Marktführer "Dunkin' Donuts" in die Glacis-Galerie ein. Hier soll künftig jeder Donut-Liebhaber die größte Donuts-Auswahl in der Region finden, heißt es. 1999 eröffnete die erste Dunkin' Filiale in Berlin. Heute ist die Hauptstadt Heimat von weit über ein Dutzend Filialen. Deutschlandweit sind es bereits über 80 Dunkin' Geschäfte, ab Donnerstag dann auch in Neu-Ulm.

Ebenfalls zum 1. September wird das neue Beauty-Konzept "HALONG" startet. Dort geht es um die Themen Pflege, Beauty und Schönheit.

Bershka eröffnet am 8. September neuen Shop in der Glacis-Galerie in Neu-Ulm

Eine Woche darauf, am Donnerstag, 8. September, eröffnet das international bekannte "Young Fashion Label" Bershka, das zum Inditex Konzern gehört. Zu Inditex-Marken gehören neben Zara unter anderem Massimo Dutti, Pull&Bear, Zara Home und Bershka. Zur Zielgruppe der Bershka-Modemarke würden junge modeaffine und selbstbewusst agierende Menschen gehören, heißt es.

"Der Shop wird der einzige Bershka-Shop zwischen München und Stuttgart sein und wird damit ein weiterer Magnet für die Glacis-Galerie darstellen", freut sich Center-Manager Serge Micarelli. Dessen Vorgänger Torsten Keller sprach im Zuge dessen von einem Ritterschlag für den Standort. Bershka habe in Deutschland bislang nur 14 Läden. (AZ)