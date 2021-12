Dozent der Hochschule Neu-Ulm ist "Professor des Jahres 2021"

Michael Gutiérrez von der HNU ist mit dem Titel "Professor des Jahres 2021" ausgezeichnet worden. Was die Jury überzeugt hat.

Professor Michael Gutiérrez von der Hochschule Neu-Ulm (HNU) ist Sieger in der Kategorie Wirtschaftswissenschaften/Jura beim bundesweiten Wettbewerb „Professor des Jahres“. Der Wettbewerb wurde von der Unicum-Stiftung ausgerichtet. Die Preisträgerinnen und Preisträger der vier fachlichen Kategorien wurden von einer Jury unter dem Vorsitz des Rektors der Universität Duisburg-Essen und ehemaligen Vizepräsidenten der Hochschulrektorenkonferenz Ulrich Radtke, ermittelt.

Zahlreiche Studentinnen und Studenten, Absolventinnen und Absolventen der HNU sowie mehrere Unternehmen unterstützten die Nominierung von Gutiérrez, heißt es in einer Pressemitteilung der Hochschule. "Mit dieser Auszeichnung gehört Professor Gutiérrez bundesweit zur absoluten Spitze", wird Uta M. Feser, die Präsidentin der HNU, zitiert. "Wir sind außerordentlich stolz auf diese Leistung, da die Praxisorientierung und Digitalisierung an der HNU einen sehr hohen Stellenwert haben und zu unseren Kernkompetenzen zählen."

Beim Wettbewerb werden Professoren aus ganz Deutschland ausgezeichnet

Gutiérrez lehrt in den Bereichen Quantitative Methoden/Business Analytics sowie Produktion und Logistik. Für sein großes Engagement und seine ausgefeilten Lehrmethoden wurde er bereits in 2020 vom Bayerischen Staatsminister für Wissenschaft und Kunst ausgezeichnet. Bei seiner Lehrtätigkeit achtet er laut der Pressemitteilung auf regen Austausch mit der regionalen und überregionalen Wirtschaft. Ein Beispiel hierfür sei seine Kooperation mit der Unternehmensberatung Oscar GmbH, mit der er jedes Semester gemeinsam ein Case-Study-Training durchführt. Für die Studierenden kann dies bei Bewerbungs- und Auswahlverfahren und damit an der Schwelle zum Berufseinstieg einen Vorteil bringen.

Professor Michael Gutiérrez HNU wurde in der Kategorie Wirtschaftswissenschaften/Jura mit dem Titel "Professor des Jahres 2021" ausgezeichnet. Foto: Hochschule Neu-Ulm

"Professor des Jahres" wird seit 2006 als jährlicher bundesweiter Wettbewerb von der Unicum-Stiftung ausgerichtet und steht unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Dabei werden Professorinnen und Professoren ausgezeichnet, die ihre Studierenden in besonderer Weise bei der Berufsvorbereitung unterstützen.

Das schreibt die HNU über die Auszeichnung

Durch die coronabedingte Schließung der Hochschulen seien große Barrieren zwischen Lehrenden und Lernenden, Arbeitgebern und Berufseinsteigern entstanden, schreibt die HNU. Sprechstunden, Praktika, Jobmessen und Erfahrungsaustausch hätten höchstens virtuell stattfinden können. Trotzdem gebe es Hochschullehrerinnen und -lehrer, die diese Krise als besondere Herausforderung verstanden hätten. Diese seien trotzdem mit Rat und Tat für ihre Studentinnen und Studenten erreichbar gewesen, hätten den Kontakt zur Berufswelt nicht abreißen lassen, hätten nicht aufgehört, Arbeitgeber auf gute Absolventen und Absolventen auf gute Arbeitgeber hinzuweisen und hätten dafür neue Wege der digitalen Kommunikation entwickelt. Diese Professorinnen und Professoren wurden von der Jury mit dem Titel "Professor des Jahres" ausgezeichnet.

Neben Gutiérrez wurden in noch drei weiteren Kategorien, eine Professorin und zwei Professoren als "Professor des Jahres 2021" ausgezeichnet. In der Kategorie Geistes-/Gesellschafts-/Kulturwissenschaften erhielt Benjamin Rott von der Universität zu Köln die Auszeichnung, Claudia Meitinger von Hochschule Augsburg wurde in der Kategorie Ingenieurwissenschaften/Informatik "Professorin des Jahres" ausgezeichnet und im Bereich Medizin/Naturwissenschaften erhielt Prof. Dr. Christoph Brochhausen-Delius von der Universität Regensburg den Titel. (AZ)