Polizei stoppt drei berauschte Autofahrer in einer Nacht

Die Polizei hat bei Verkehrskontrollen in Neu-Ulm in nur einer Nacht drei verschiedene Fahrer, die unter dem Einfluss von Rauschmitteln am Steuer saßen, erwischt.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat die Polizei bei ihrer Verkehrskontrolle drei Männer erwischt, die alle in nicht nüchternem Zustand am Steuer saßen. Gegen 21 Uhr zogen sie einen 18-Jährigen aus dem Verkehr, bei dem sie Anzeichen auf Konsum von Betäubungsmitteln entdeckten. Nach einem positiven Drogentest ordneten die Beamten eine Blutabnahme an. Einige Stunden später wurden bei einem 21-Jährigen ähnliche Anzeichen festgestellt und ein Drogentest verlief ebenfalls positiv. Beide erhielten einen Monat Fahrverbot und ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro.

Kurz nach Mitternacht hielten die Beamten einen Pkw-Fahrer an, der in Schlangenlinien fuhr und gegen den Randstein prallte. Da ein eindeutiger Verdacht auf Konsum von Drogen und Alkohol bestand, wurde dem 30-Jährigen Blut abgenommen, teilt die Polizei mit. Einen gültigen Führerschein besitzt er auch nicht. Deshalb wird nun wegen Trunkenheit am Steuer und Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen ihn ermittelt. (AZ)