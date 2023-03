Drei Fahrverbote und trotzdem noch am Steuer: Polizei stoppt 31-Jährigen

Er hätte seinen Führerschein eigentlich längst schon abgeben müssen. Doch das tat er nie. Nun hat die Polizei die Weiterfahrt des 31-Jährigen in Neu-Ulm gestoppt.

In Neu-Ulm hat die Polizei die Autofahrt eines 31-Jährigen beendet. Weil gegen den Mann bereits wegen anderweitiger Verkehrsdelikte insgesamt drei Fahrverbote verhängt wurden, wurde sein Führerschein sichergestellt.

Kontrolliert wurde der Mann in der Nacht von Montag auf Dienstag, kurz vor Mitternacht, in der Reuttier Straße. Seinen Führerschein hatte er nie in Verwahrung gegeben und seine Fahrverbote daher nie angetreten. Die aber waren allesamt schon rechtskräftig. Daher wurde nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Weil der Rumäne keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet hat, wurde zur Sicherung des Strafverfahrens eine Sicherheitsleistung in Höhe von 900 Euro angeordnet. Nachdem der 31-Jährige die bezahlt hatte, konnte er wieder entlassen werden, so die Polizei. (AZ)