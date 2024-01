Drei Fensterscheiben am Pfuhler Gymnasium beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Am Pfuhler Suttner-Gymnasium sind an drei Fenstern die Scheiben beschädigt worden. Die Polizei hofft nun auf Hinweise von Zeugen.

Am Bertha-von-Suttner-Gymnasium im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl sind am vergangenen Freitag drei Fensterscheiben auf unbekannte Weise beschädigt worden. Das teilte die Polizei an diesem Dienstag mit. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen nach den bislang unbekannten Tätern aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)