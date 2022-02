Drei Menschen werden bei Unfall auf der B10 bei Neu-Ulm schwer verletzt

Auf der Neubaustrecke der B10 zwischen Neu-Ulm und der A7 stoßen zwei Autos frontal zusammen. Drei Menschen werden schwer verletzt.

Ein schwerer Unfall hat sich am Montagnachmittag auf der B10 zwischen Neu-Ulm und der Autobahnanschlussstelle Nersingen ereignet. Zwei Autos stießen frontal zusammen. Drei Menschen wurden schwer, einer leicht verletzt. Es kam zu massiven Behinderungen im Berufsverkehr.

Frontalzusammenstoß auf der B10 zwischen Neu-Ulm und A7

Ein SUV war auf der Neubaustrecke von Neu-Ulm kommend in Richtung A7 unterwegs. Dort wird die Bundesstraße vierspurig ausgebaut. Auf Höhe des Brandstätter Sees wechselte der Fahrer auf die linke Fahrbahn. Er dachte offensichtlich aufgrund der Markierungen, die Neubaustrecke wäre an dieser Stelle zweispurig in Richtung Nersingen, was aber nicht der Fall ist. Er zog somit auf die Gegenfahrbahn, wo der Audi Q7 mit einem A4 frontal zusammenprallte. Dieser wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes 20 Meter weit geschoben.

Ein Rettungshubschrauber, drei Notärzte und drei Rettungswagen waren im Einsatz. Der Verkehr wurde über Burlafingen und Steinheim umgeleitet.