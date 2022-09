"Dreist ohne Ende": Ex-Mitarbeiter der Stadt Neu-Ulm muss ins Gefängnis

Lokal Es ist eine Geschichte voller Lug und Trug. Ein 37-Jähriger zockte die Stadt Neu-Ulm um Tausende Euro ab – und das war nicht alles. Nun wartet das Gefängnis auf ihn.

Richter Alexander Kessler fand an diesem Tag scharfe Worte: Eine "Riesensauerei" und "dreist ohne Ende" seien die Taten, für die ein 37-Jähriger vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts Neu-Ulm geradestehen musste. Der Mann hatte über Jahre hinweg seinen Arbeitgeber, die Stadt Neu-Ulm, betrogen. Es ging um massenhaft gefälschte Zeugnisse, abgezocktes Geld im Wert von mehr als 12.000 Euro und das Fahren ohne Führerschein. Beinahe wäre sogar Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger (CSU) betroffen gewesen.