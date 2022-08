Dreiste Diebinnen beklauen mehrere Läden in Einkaufszentrum

Der Sicherheitsdienst erwischt die beiden Frauen in einem Geschäft und ruft die Polizei. Die findet mehr Diebesgut als zunächst erwartet.

Der Sicherheitsdienst der Glacis-Galerie hat am Samstagabend zwei Frauen beim Diebstahl in einer der Boutiquen erwischt. Als die dazugerufene Polizei die Anzeigen gegen die 31-Jährige und die 32-Jährige aufnehmen wollte, kam zum Vorschein, dass die beiden sich zuvor bereits in mehreren Läden bedient hatten. Ihre Beute hatten sie in mitgebrachten Taschen verstaut. Zudem legte eine der Täterinnen ihrem 12-jährigen Sohn eine entwendete Halskette an. Quittungen oder Belege für einen Kauf der Sachen konnten die Frauen nicht vorweisen. Sie sehen nun einem Strafverfahren wegen Diebstahls entgegen. (AZ)