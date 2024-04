Dreister Dieb läuft mit am Vortrag gestohlenen Schuhen ins Schuhgeschäft

Wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte muss sich ein Mann verantworten, der in der Neu-Ulmer Glacis-Galerie wütete.

Ein Ladendieb setzt sich gegen Polizeibeamte zur Wehr und versetzt diese aufgrund seiner Dreistigkeit in Staunen. Das kam so:

Am Samstagnachmittag wurde die Polizeiinspektion Neu-Ulm in ein Schuhgeschäft in der Glacis-Galerie gerufen. Grund hierfür war ein 20-Jähriger. Dieser trat bereits am Vortag bei einem Diebstahl in Erscheinung und trug die gestohlenen Schuhe vom Vortag an seinen Füßen. Als er durch die Mitarbeiter angesprochen wurde, versuchte er zu flüchten und wurde auf vielfältige Weise aggressiv. Da er sich auch durch die hinzugekommenen Polizeibeamten nicht beruhigen ließ und immer wieder versuchte die Örtlichkeit zu verlassen, musste er nach Polizeiangaben gefesselt werden.

Mann leistet in Neu-Ulm Widerstand gegen die Polizei

Auch hierbei leistete der 20-Jährige starken Widerstand gegen die Beamten. Ein Polizeibeamter erlitt leichte Verletzungen an der rechten Hand zu. Gegen den jungen Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Nachdem er sich beruhigt hatte und die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, durfte er den Heimweg antreten. "Ohne Schuhe", wie es im Polizeibericht heißt. (AZ)