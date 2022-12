Dreister Diebstahl aus Auto in Neu-Ulm: Polizei sucht Zeugen

Ein Mann verhält sich "auffällig nervös". Als die Frauen im Auto sitzen, geht es offenbar ganz schnell. Nun hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen.

Ein, so teilt es die Polizei mit, "dreister Diebstahl" hat sich am vergangenen Sonntag in Neu-Ulm ereignet. Erst am Montag sei dieser bei der Polizeiinspektion in Neu-Ulm angezeigt worden. Nun erhoffen die Ermittler auf Hinweise von Zeugen.

Passiert ist der Vorfall demnach gegen 20.15 Uhr in der Donaustraße. Die Geschädigte des Diebstahls habe dort ihr Auto ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt. Als sie mit einer Begleiterin zurück zum Auto kam, hätten sie einen Radfahrer bemerkt, der in unmittelbarer Nähe zum Fahrzeug stand.

Der Mann, der auf circa 25 Jahre alt geschätzt wird, soll sich "auffällig nervös" verhalten haben. Mehrfach soll er sich umgeschaut haben. Nachdem die beiden Frauen im Auto Platz nahmen und der Motor bereits gestartet war, soll "der dreiste Dieb" die hintere Autotür geöffnet und daraus die Handtasche der Geschädigten gestohlen haben, die sie zuvor dort abgelegt hatte. Daraufhin flüchtete der Dieb mit seinem Fahrrad in Richtung Augsburger Straße.

Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat hierzu nun die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in diesem Bereich entsprechende Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zum Täter machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Neu-Ulm unter de Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)