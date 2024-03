Dreister Diebstahl: Handtasche auf Baumarkt-Parkplatz in Neu-Ulm gestohlen

Wie dreist! Ein Mann macht eine Frau auf einen Schlüssel am Boden aufmerksam. Als sie sich bückt, greift der Täter zu. Jetzt ermittelt die Polizei.

Zu einem Diebstahl einer Handtasche ist es am Mittwoch gegen 15 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Leibnizstraße in Neu-Ulm gekommen. Die Geschädigte verstaute laut Polizei ihre Einkäufe in ihrem Auto, als sie von einem unbekannten Mann auf einem neben dem Auto liegenden Schlüssel angesprochen wurde. Als diese sich nach dem Schlüssel bückte, entnahm der Täter die Handtasche aus dem geöffneten Auto und ging.

Der Diebstahl fiel der Geschädigten erst zu Hause auf, wo sie auch die Polizei verständigte. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Betrag. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.